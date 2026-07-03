ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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03.07.2026 21:21:31
David S. Doty, Judge Who Helped Shape the Modern N.F.L., Dies at 96
He presided over the 1993 agreement that led to free agency and the salary cap, and for years oversaw the league’s disputes with its players.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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