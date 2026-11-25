AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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25.11.2026 20:00:02
David Tepper Sold All of His AMD Stock. His Biggest Position Is Micron.
There has been a ton of news in the stock market recently. Nvidia is making headlines with its CEO controversy and third-quarter earnings. Newly public Anthropic went public with a lot of fanfare. However, there was another event that occurred this week that flew under the radar of most investors: 13-F releases.
While looking at Security and Exchange Commission (SEC) documents may sound a tad boring, these documents reveal what trades billionaire hedge fund managers made in the third quarter. Those are valuable pieces of information, as they show what the smart money is doing.
One billionaire that I follow is David Tepper and his fund, Appaloosa Management. Tepper made some interesting moves during Q3. The most noteworthy was loading up on Micron Technology (NASDAQ:MU) shares while completely exiting his Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) position.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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24.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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24.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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20.11.26
|US approved sale of Nvidia and AMD chips to Chinese companies (Financial Times)
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19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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19.11.26
|AMD shares fall after short seller report on China links (Financial Times)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|368,05
|0,30%
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