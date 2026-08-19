Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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19.08.2026 08:03:01

David Tepper Sold His Entire Sandisk Stake the Quarter the Stock Peaked

Sandisk(NASDAQ:SNDK) stock peaked on June 22, when it touched $2,354.39. Somewhere inside that same quarter, David Tepper's Appaloosa sold every share it owned.The fund's second-quarter 13F, filed with the SEC on Aug. 14, shows zero Sandisk shares as of June 30. At the end of March, it had reported 281,250 of them, worth about $179 million -- about 3% of its reported holdings.The growth stock has fallen about 31% from the June peak as of this writing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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