18.12.2025 06:31:28
DAVIDsTEA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
DAVIDsTEA hat am 16.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DAVIDsTEA ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 14,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
