DAVIDsTEA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DAVIDsTEA hat am 22.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DAVIDsTEA ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DAVIDsTEA im vergangenen Quartal 11,5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAVIDsTEA 11,1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at