DAVIDsTEA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DAVIDsTEA hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAVIDsTEA ein EPS von 0,090 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent auf 23,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,100 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat DAVIDsTEA im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 61,00 Millionen CAD im Vergleich zu 61,80 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at