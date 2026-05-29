DAVIDsTEA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DAVIDsTEA stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde auf 13,0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at