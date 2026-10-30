DaVita Aktie
WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088
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30.10.2026 15:09:17
DaVita (DVA) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thursday, Oct. 29, 2026
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Nachrichten zu DaVita Inc Registered Shs
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28.10.26
|Ausblick: DaVita öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.10.26
|S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel hätte eine Investition in DaVita von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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20.10.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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19.10.26
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DaVita von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
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05.10.26
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28.09.26
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DaVita von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu DaVita Inc Registered Shs
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Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.