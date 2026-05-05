DaVita Inc. Announces Rise In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - DaVita Inc. (DVA) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $198 million, or $2.87 per share. This compares with $163 million, or $2.00 per share, last year.

Excluding items, DaVita Inc. reported adjusted earnings of $198 million or $2.87 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.0% to $3.416 billion from $3.224 billion last year.

DaVita Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $198 Mln. vs. $163 Mln. last year. -EPS: $2.87 vs. $2.00 last year. -Revenue: $3.416 Bln vs. $3.224 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 14.10 To $ 15.20