DaVita Aktie
WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088
|
05.05.2026 22:28:46
DaVita Inc. Announces Rise In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - DaVita Inc. (DVA) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $198 million, or $2.87 per share. This compares with $163 million, or $2.00 per share, last year.
Excluding items, DaVita Inc. reported adjusted earnings of $198 million or $2.87 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $3.416 billion from $3.224 billion last year.
DaVita Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $198 Mln. vs. $163 Mln. last year. -EPS: $2.87 vs. $2.00 last year. -Revenue: $3.416 Bln vs. $3.224 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 14.10 To $ 15.20
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DaVita Inc Registered Shs
|
04.05.26
|S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DaVita-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.05.26
|Ausblick: DaVita präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: DaVita gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.04.26
|S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.04.26
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.04.26
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DaVita-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.03.26
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DaVita von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)