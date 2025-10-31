DaVita stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DaVita hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,50 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,42 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DaVita einen Umsatz von 3,26 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at