DaVita stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DaVita äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DaVita im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 9,84 USD beziffert. Im Vorjahr waren 10,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DaVita 13,64 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at