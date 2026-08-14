Davivienda Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Davivienda Group hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1355,30 COP gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4 579,84 Milliarden COP gesehen.

Redaktion finanzen.at