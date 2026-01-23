WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
23.01.2026 12:15:20
Davos: Germany's Merz says old world order 'unraveling'
German Chancellor Merz said the world has "entered an era of great power politics" where Russia and China challenge the US. In his speech at Davos, Merz said Europe must boost competitiveness and invest in defense.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
