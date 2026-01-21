21.01.2026 11:11:53

DAVOS/Baerbock: Grönland gehört den Grönländern

DAVOS (dpa-AFX) - Im Grönland-Konflikt der USA mit Europa hat die Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, an die Souveränität der Einwohner der größten Insel der Welt erinnert. Zwar gebe es unterschiedliche geopolitische Interessen und Sicherheitsbedenken - doch in keiner Weise lasse sich daraus ableiten, dass die Grönländer nicht zu Grönland gehörten oder nicht Bürger des Königreichs Dänemark seien, sagte die frühere deutsche Außenministerin beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. "Als EU-Bürger und Nato-Mitglieder genießen sie dieselben souveränen Rechte wie alle anderen Menschen auf der Erde", ergänzte Baerbock.

US-Präsident Donald Trump erhebt seit längerem Besitzansprüche auf Grönland und begründet dies unter anderem mit Behauptungen, dass sich sonst Russland oder China die ressourcenreiche Insel einverleiben würden. Vorschläge europäischer Verbündete für einen Ausbau der Bündnispräsenz in der Arktis fanden bei Trump kein Gehör. An diesem Mittwoch ist eine Rede des Republikaners beim Weltwirtschaftsforum geplant.

Als Reaktion auf die Solidarität europäischer Nato-Länder mit Dänemark und Grönland hatte der Republikaner zuletzt angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle zu verhängen. An diesem Donnerstag wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel darüber beraten, wie sie auf die Zolldrohung reagieren wollen./ngu/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen