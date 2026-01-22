|
22.01.2026 10:06:38
DAVOS/Berichte: Selenskyj in der Schweiz zu Treffen mit Trump
DAVOS/KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ist nach Medienberichten zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in der Schweiz eingetroffen. Auch das Präsidialamt in Kiew bestätigte ukrainischen Medien die Reise. Am Mittwoch hatte Trump die Begegnung beim Weltwirtschaftsforum in Davos angekündigt./bal/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.