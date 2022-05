DAVOS: Kanzler Scholz spricht auf Weltwirtschaftsforum in Davos

DAVOS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz spricht am Donnerstag (11.00 Uhr) zum Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Er ist der einzige Regierungschef eines G7-Staates, der in diesem Jahr bei der sonst häufig hochkarätig besetzten Konferenz dabei ist. Am Rande will der SPD-Politiker zu einem Austausch mit Wirtschaftsvertretern zusammenkommen.

Die viertägige Tagung ist stark geprägt vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den parallelen Krisen Corona-Pandemie und Klimawandel. Zur Eröffnung wurde am Montag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet. In Panels suchten Unternehmer, Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft Lösungen für die Energiepreiskrise und eine drohende weltweite Nahrungsmittelkrise.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnte vor einer De-Globalisierung im Welthandel infolge des Ukraine-Kriegs. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprachen./tam/DP/stw