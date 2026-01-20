DAVOS/Macron verurteilt Trumps Zolldrohung

Von Matthew Dalton

DOW JONES--Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Rede in Davos genutzt, um Präsident Donald Trumps Drohung zu verurteilen, Zölle als Druckmittel im Streit um Grönland einzusetzen. Macron bezeichnete die "endlose Akkumulation" neuer Zölle als grundsätzlich inakzeptabel. "Dies gilt umso mehr, wenn sie als Druckmittel gegen die territoriale Souveränität eingesetzt werden."

Er schien zudem einen Seitenhieb auf Trumps Prahlerei abzugeben, er habe acht Kriege beendet. "Es ist eine Zeit des Friedens, der Stabilität und der Vorhersehbarkeit", sagte Macron ironisch und erntete damit Gelächter im Publikum. "Es ist klar, dass wir eine Zeit der Instabilität und des Ungleichgewichts erreichen", so der französische Präsident weiter. "Mehr als 60 Kriege im Jahr 2024, ein absoluter Rekord - auch wenn ich verstehe, dass einige davon beigelegt wurden."

