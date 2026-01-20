20.01.2026 15:45:39

DAVOS/Macron verurteilt Trumps Zolldrohung

Von Matthew Dalton

DOW JONES--Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Rede in Davos genutzt, um Präsident Donald Trumps Drohung zu verurteilen, Zölle als Druckmittel im Streit um Grönland einzusetzen. Macron bezeichnete die "endlose Akkumulation" neuer Zölle als grundsätzlich inakzeptabel. "Dies gilt umso mehr, wenn sie als Druckmittel gegen die territoriale Souveränität eingesetzt werden."

Er schien zudem einen Seitenhieb auf Trumps Prahlerei abzugeben, er habe acht Kriege beendet. "Es ist eine Zeit des Friedens, der Stabilität und der Vorhersehbarkeit", sagte Macron ironisch und erntete damit Gelächter im Publikum. "Es ist klar, dass wir eine Zeit der Instabilität und des Ungleichgewichts erreichen", so der französische Präsident weiter. "Mehr als 60 Kriege im Jahr 2024, ein absoluter Rekord - auch wenn ich verstehe, dass einige davon beigelegt wurden."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 09:46 ET (14:46 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen: ATX und DAX geben letztlich kräftig nach -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich tiefer. Der Dow muss im Dienstagshandel einen Verlust hinnehmen. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen