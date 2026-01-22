22.01.2026 10:10:38

DAVOS: Merz begrüßt Trump-Ankündigung zu Zöllen

DAVOS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat das Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt begrüßt. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sprach er von "Schritten in die richtige Richtung".

Obwohl Trump am Vorabend seine angekündigten Sonderzölle für Deutschland und andere Unterstützer Dänemarks in der Grönland-Frage zurückgenommen hatte, betonte Merz: "Neue Zölle würden die Fundamente der transatlantischen Beziehungen untergraben. Wenn sie umgesetzt würden, wäre Europas Antwort geschlossen, ruhig, angemessen und stark."

Merz betonte, Deutschland teile die Auffassung, dass die europäischen Nato-Partner mehr für die Sicherheit im Hohen Norden tun müssten. "Deutschland macht dies bereits."/sk/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
