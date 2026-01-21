DAVOS: Trump in Davos gelandet

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist in Davos angekommen. Rund 40 Minuten nach dem Start in Zürich landete er mit einem Helikopter in dem Schweizer Alpenort, wie mitreisende Journalisten berichteten.

Am Nachmittag will Trump eine Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) halten - angesetzt ist diese für 14.30 Uhr. Am Rande der Veranstaltung will er sich mit Staats- und Regierungschefs sowie Managern treffen. Dabei peilt Trump etwa fünf Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs an, wie mitreisende Journalisten unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten berichteten./ngu/DP/jha