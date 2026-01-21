21.01.2026 15:11:38

DAVOS: Trump lobt sich für eigene Zollpolitik

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos seine eigene stark umstrittene Wirtschafts- und Zollpolitik gelobt. "Anstatt Steuern zu erhöhen oder einheimische Produzenten zu fördern, senken wir diese und erhöhen die Zölle für ausländische Nationen, um für die Schäden aufzukommen, die sie verursachen", sagte Trump in dem Schweizer Alpenort.

"In zwölf Monaten haben wir über 270.000 Beamte aus den Gehaltslisten des Bundes gestrichen, was den größten Rückgang der Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs darstellt. Niemand hätte das erwartet, aber wir hatten keine andere Wahl, um unser Land wieder groß zu machen."

Auch seine - bei Ökonomen stark umstrittene Haushaltspolitik - lobte Trump in seiner Rede: "Wir haben die Bundesausgaben um 100 Milliarden Dollar gekürzt und das Haushaltsdefizit des Bundes in einem einzigen Jahr um 27 Prozent gesenkt. Es wird noch deutlich weiter sinken, wodurch die Inflation von den Rekordhöhen der Biden-Regierung deutlich zurückgehen wird."/als/DP/jha

