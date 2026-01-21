|
21.01.2026 15:04:38
DAVOS: Trump lobt sich selbst - USA 'angesagtestes Land der Welt'
DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich zu Beginn seiner mit Spannung erwarteten Rede vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) im Schweizer Alpenort Davos selbst gelobt. Bis zum Beginn seiner zweiten Amtszeit vor einem Jahr seien die USA ein "totes Land" gewesen, sagte er. "Jetzt sind wir das angesagteste Land der Welt", fügte er hinzu. Trump war am 20. Januar 2025 als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden.
Trump zeigte sich in Davos zuversichtlich, dass sich die US-Wirtschaft positiv entwickeln werde. "Die USA sind der Wirtschaftsmotor der Welt", sagte er. "Und wenn Amerika boomt, boomt die ganze Welt."/ngu/DP/jha
