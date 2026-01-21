21.01.2026 05:49:38

DAVOS: Trump spricht beim WEF - Europäer hoffen auf Treffen

DAVOS (dpa-AFX) - Donald Trump betritt am Mittwoch die große Bühne des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Auf die Rede des US-Präsidenten (14.30 Uhr) blickt angesichts seiner Annexionsideen für Grönland, Zollankündigungen gegen Verbündete und Pläne für einen umstrittenen "Friedensrat" wohl die ganze Welt. Trump reist mit der größten US-Delegation an, die das WEF je gesehen hat. Zur Zentrale haben die Amerikaner eine Kirche erkoren.

Durch seinen Auftritt steht das Treffen der Topmanager und Spitzenpolitiker in den Schweizer Bergen dieses Jahr ganz im Zeichen der Geopolitik. Das Motto lautet "Im Geiste des Dialogs". Und so hoffen die Europäer darauf, Trump im verwinkelten Kongresszentrum auch persönlich zur Rede stellen zu können.

Am Dienstag hatten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereits die Chance, den Ton vorzugeben: Sie verurteilten Trumps Vorgehen mit Blick auf Grönland zwar, blieben aber vergleichsweise verhalten. Am Donnerstag kann Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Rede auf der gleichen Bühne auf den US-Präsidenten antworten./tam/DP/mis

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: Asiens Börsen uneinheitlich
Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.
