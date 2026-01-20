20.01.2026 10:28:38

DAVOS/US-Finanzminister zur Zollfrage: 'Entspannt euch'

DAVOS (dpa-AFX) - US-Finanzminister Scott Bessent sieht Europa trotz der Auseinandersetzung um Grönland weiter als Verbündeten der USA. Die Nato-Mitgliedschaft der Amerikaner stehe nicht infrage, man bemühe sich gemeinsam um ein Ende des Ukraine-Kriegs. "Natürlich ist Europa ein Verbündeter", sagte Bessent am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft Grönlands haben können."

Der Finanzminister zeigte sich optimistisch für eine Lösung des neuen Zollstreits. "Entspannt euch. Ich bin zuversichtlich, dass die Staats- und Regierungschefs die Situation nicht eskalieren lassen werden", sagte er. Er rechne mit einem Ergebnis, "das für alle, für die nationale Sicherheit, für die USA und für Europa sehr positiv ist"./tam/DP/jha

