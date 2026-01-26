Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
26.01.2026 13:19:20
Davos WEF: Trump touts policies, renews Greenland ambitions
Donald Trump used his WEF speech to praise himself and lash out at Europe while offering little on the economy. Business and political leaders were expecting the worst, but much of it was for a domestic audience.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
