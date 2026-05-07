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WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

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07.05.2026 15:37:19

Dawn airport drinkers call out Ryanair boss on proposal to ban ‘holiday ritual’

Stansted passengers disagree that stopping airports serving alcohol before early flights will reduce bad behaviourFor most people, the idea of a pint with breakfast is pretty grim. But at the Wetherspoon’s in Stansted’s departure lounge on Thursday morning, it appeared to be the beverage of choice.“It’s a holiday ritual,” said Dee Wood, 60, a waste policy officer, who was enjoying a pint while waiting to board her Alicante-bound morning flight. “It’s like the start of holiday,” said her friend Rachel Almond, 59, a community planner, who was treating herself to a lager. “We don’t get drunk, we just have a pint, say cheers and off we go.” Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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