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10.07.2026 06:31:29
Dawn öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dawn hat am 09.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 28,60 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,86 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent auf 644,5 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 593,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 78,02 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dawn 68,33 JPY je Aktie eingenommen.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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