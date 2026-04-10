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10.04.2026 06:31:29
Dawn präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dawn präsentierte in der am 09.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,22 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,20 Prozent auf 443,7 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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