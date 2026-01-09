Dawn verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dawn lud am 08.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,47 JPY gegenüber 16,87 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,83 Prozent auf 343,0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 279,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at