Dawn: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dawn hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Dawn im vergangenen Quartal 325,8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dawn 303,5 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at