Dawning Information Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dawning Information Industry hat am 07.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dawning Information Industry ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dawning Information Industry in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,07 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,59 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at