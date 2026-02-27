|
Dawning Information Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dawning Information Industry hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dawning Information Industry ein EPS von 0,780 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,44 Prozent auf 6,15 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,45 CNY, nach 1,31 CNY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 14,97 Milliarden CNY, während im Vorjahr 13,13 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,67 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 14,60 Milliarden CNY taxiert.
