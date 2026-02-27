27.02.2026 06:31:29

Dawning Information Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dawning Information Industry hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dawning Information Industry ein EPS von 0,780 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,44 Prozent auf 6,15 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,45 CNY, nach 1,31 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 14,97 Milliarden CNY, während im Vorjahr 13,13 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,67 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 14,60 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen