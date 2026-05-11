Daewon Cable hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daewon Cable äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 107,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 63,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Daewon Cable im vergangenen Quartal 189,24 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daewon Cable 151,27 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at