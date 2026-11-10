Daewon Cable öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daewon Cable hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 68,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 154,79 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260,66 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at