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13.08.2026 06:31:29
Daewon Cable präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Daewon Cable hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Daewon Cable hat ein EPS von 50,00 KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 50,00 KRW auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 83,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 278,07 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 151,42 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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