Daewon Cable präsentierte Quartalsergebnisse

Daewon Cable hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 37,93 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daewon Cable 15,00 KRW je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 167,06 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daewon Cable einen Umsatz von 137,28 Milliarden KRW eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 162,24 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 89,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 624,54 Milliarden KRW – ein Plus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Daewon Cable 552,78 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at