02.02.2026 06:31:29

Daewon Cable präsentierte Quartalsergebnisse

Daewon Cable hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 37,93 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daewon Cable 15,00 KRW je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 167,06 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daewon Cable einen Umsatz von 137,28 Milliarden KRW eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 162,24 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 89,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 624,54 Milliarden KRW – ein Plus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Daewon Cable 552,78 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:56 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
15:52 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow im Plus -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen