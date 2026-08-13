Daewon Cable: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daewon Cable hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Daewon Cable hat ein EPS von 50,00 KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 50,00 KRW auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 278,07 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,42 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at