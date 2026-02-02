|
02.02.2026 06:31:29
Daewon Cable: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Daewon Cable stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37,93 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 15,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 167,06 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,28 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 162,24 KRW. Im Vorjahr waren 89,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 624,54 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 552,78 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow startet leichter -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag kaum verändert. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.