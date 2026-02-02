Daewon Cable: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Daewon Cable stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37,93 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 15,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 167,06 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,28 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 162,24 KRW. Im Vorjahr waren 89,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 624,54 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 552,78 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at