Daewon Cable: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Daewon Cable hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 15,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 260,66 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daewon Cable 154,79 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at