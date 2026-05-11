Daewon Cable zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daewon Cable ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daewon Cable die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 107,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 63,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daewon Cable in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 189,24 Milliarden KRW im Vergleich zu 151,27 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at