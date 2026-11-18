Daewon Chemical lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 957,00 KRW gegenüber -261,750 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,89 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daewon Chemical einen Umsatz von 31,08 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at