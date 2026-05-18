Daewon Chemical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daewon Chemical stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -8,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -18,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,99 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 35,32 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at