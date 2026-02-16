Daewon Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daewon Chemical präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 166,07 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -128,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,15 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 37,30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 89,48 KRW gegenüber -298,000 KRW im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 128,41 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 125,95 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at