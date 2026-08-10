Daewon Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daewon Pharmaceutical lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 188,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daewon Pharmaceutical -139,000 KRW je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 152,83 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daewon Pharmaceutical 143,86 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at