Daewon Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daewon Pharmaceutical äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 471,64 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -51,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Daewon Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 160,01 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,30 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 196,140 KRW. Im Vorjahr waren 668,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 605,64 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 598,16 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 585,750 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 602,76 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at