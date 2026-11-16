Daewon Pharmaceutical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Daewon Pharmaceutical hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 318,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -812,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,20 Prozent zurück. Hier wurden 139,33 Milliarden KRW gegenüber 143,94 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at