10.02.2026 06:31:29

Daewoo Engineering Construction: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daewoo Engineering Construction präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2106,21 KRW gegenüber 32,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Daewoo Engineering Construction im vergangenen Quartal 1 714,03 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daewoo Engineering Construction 2 646,99 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2204,110 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren 570,00 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 10 503,61 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 8 054,63 Milliarden KRW.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 900,680 KRW und einen Umsatz von 8 248,10 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen