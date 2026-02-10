Daewoo Engineering Construction: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daewoo Engineering Construction präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2106,21 KRW gegenüber 32,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Daewoo Engineering Construction im vergangenen Quartal 1 714,03 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daewoo Engineering Construction 2 646,99 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2204,110 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren 570,00 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 10 503,61 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 8 054,63 Milliarden KRW.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 900,680 KRW und einen Umsatz von 8 248,10 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at