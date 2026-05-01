Daewoo Engineering Construction öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daewoo Engineering Construction hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 471,10 KRW, nach 136,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daewoo Engineering Construction in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 951,40 Milliarden KRW im Vergleich zu 2 076,67 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at