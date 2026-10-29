Daewoo Engineering Construction stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Daewoo Engineering Construction hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 198,58 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daewoo Engineering Construction ein EPS von -130,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Daewoo Engineering Construction 1 842,40 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 990,61 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at