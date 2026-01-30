Daewoo International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Daewoo International hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 686,10 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -535,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,44 Prozent auf 7 827,50 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7 942,17 Milliarden KRW gelegen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3490,74 KRW gegenüber 3019,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32 373,60 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 32 340,79 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 3594,56 KRW je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 32 526,57 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at