Daewoo International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daewoo International präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1159,03 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daewoo International 1402,00 KRW je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8 355,84 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8 248,30 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at